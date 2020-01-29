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Мексиканский клуб хотел приобрести испанского форварда.

Пумас не сумел осуществить подписание нападающего Динамо Франа Соля в зимнее трансферное окно, сообщает портал Futbol Total.

Мексиканский клуб был заинтересован у услугах испанского форварда, но не сумел договориться с Динамо о сумме трансфера. "Пумы" не могли позволить себе заплатить за игрока требуемые киевлянами 4 млн евро.

Соль присоединился к Динамо в январе 2019-го из Виллем II за 3,5 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 12 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Андраж Шпорар, которым интересовалось Динамо, перешел в лиссабонский Спортинг.

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