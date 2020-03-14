Турция

Ранее такое удавалось лишь раз — Йилмазу Вуралу.

Фенербахче продолжает огорчать своих поклонников, продлив безвыигрышную серию в чемпионате Турции до шести матчей (4 поражения и 2 ничьи).

Очередным обидчиком некогда могучего турецкого гранда стал борющийся за выживание Коньяспор, одержавший победу (1:0), заканчивая поединок вдевятером после двух удалений.

При этом наставнику «орлов» Бюленту Коркмазу удалось стать вторым тренером в истории, которому в одном сезоне удалось дважды обыграть Фенер во главе двух разных команд — сообщает ОРТА. Первую победу с тем же счетом Коркмаз добыл во главе Антальяспора 4 октября.

Ранее подобного добился только Йилмаз Вурал в сезоне-1997/98 во главе Трабзонспора и Генчлербирлиги.

К слову, если уж зашла речь о Вурале, то этот 67-летний специалист, ныне возглавляющий Акхисарспор, по-своему уникален: за 34 года тренерской карьеры он 38 раз менял место работы.

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