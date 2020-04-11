Турция

Защитник Антверпена Аурелиу Бута может летом оказаться в Турции.

Галатасарай намерен во время летнего трансферного окна укрепить левый фланг обороны и присматривается к защитнику Антверпена Аурелиу Буте — сообщает Fanatik.

На 23-летнего португальца также претендуют представители английской Премьер-лиги Вулверхэмптон, Ньюкасл и Уотфорд.

Бута является воспитанником Бенфики, но, не пробившись в первую команду, в 2017 году отправился в Антверпен, в составе которого провел 72 матча во всех турнирах (2 гола).

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