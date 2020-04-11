Защитник Антверпена Аурелиу Бута может летом оказаться в Турции.
Аурелиу Бута, фото Fanatik
11 апреля 2020, 17:42
Галатасарай намерен во время летнего трансферного окна укрепить левый фланг обороны и присматривается к защитнику Антверпена Аурелиу Буте — сообщает Fanatik.
На 23-летнего португальца также претендуют представители английской Премьер-лиги Вулверхэмптон, Ньюкасл и Уотфорд.
Бута является воспитанником Бенфики, но, не пробившись в первую команду, в 2017 году отправился в Антверпен, в составе которого провел 72 матча во всех турнирах (2 гола).
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.