Главный тренер "львов" повлиял на Мустафу Дженгиза.
Арда Туран, getty images
01 мая 2020, 15:48
Арда Туран все-таки вернется в Галатасарай, несмотря на нежелание президента клуба, сообщает Sport.es.
Фатих Терим, главный тренер "львов", уговорил Мустафу Дженгиза подписать 33-летнего полузащитника.
Туран на данный момент связан контрактом с Барселоной. Соглашение действительно до лета этого года.
Футболист ранее получил почти трехлетний тюремный срок за серьезный конфликт в ночном клубе.
Напомним, Арда Туран хочет завершить карьеру в Галатасарае, воспитанником которого он является.
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