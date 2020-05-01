Турция

Главный тренер "львов" повлиял на Мустафу Дженгиза.

Арда Туран все-таки вернется в Галатасарай, несмотря на нежелание президента клуба, сообщает Sport.es.

Фатих Терим, главный тренер "львов", уговорил Мустафу Дженгиза подписать 33-летнего полузащитника.

Туран на данный момент связан контрактом с Барселоной. Соглашение действительно до лета этого года.

Футболист ранее получил почти трехлетний тюремный срок за серьезный конфликт в ночном клубе.

Напомним, Арда Туран хочет завершить карьеру в Галатасарае, воспитанником которого он является.

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