Турция

Федерация футбола Турции отменила "вылет" из высшего дивизиона.

В связи с сложностями, с которыми столкнулись турецкие команды из-за пандемии коронавируса, и которые могли повлиять на итоги их выступления, федерация футбола Турции приняла решение отменить понижение в классе по итогам сезона-2019/20 — сообщил официальный сайт организации.

Таким образом, в следующем сезоне в турецкой Суперлиге будет выступать 21 команда. Йени Малатьяспор, Кайсериспор, в составе которого выступает Артем Кравец, и Анкарагюджю, занявшие последние три места в итоговой таблице, сохранят свой элитный статус, а к 18-ти командам высшего дивизиона присоединятся Хатайспор и Эрзурумспор, завоевавшие прямые путевки, и победитель плей-офф Фатих Карагюмрюк.

При этом федерация и руководство Суперлиги отвергли просьбу Адана Демирспор, уступившего в финале плей-офф в серии послематчевых пенальти, допустить и его в Суперлигу, расширив ее до 22-х команд.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе дисквалификацию Трабзонспора, поэтому вице-чемпион и обладатель Кубка Турции в еврокубках выступать не будет.