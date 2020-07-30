Турция

Место Трабзонспора в Лиге чемпионов займет Бешикташ, Галатасарай "протиснулся" в Лигу Европы.

Попытка Трабзонспора оспорить решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на сезон-2020/21 в Спортивном арбитражном суде провалилась — сообщает Fanatik.

Лозанна сочла неубедительными доказательства "бордовых" того, что они не нарушали правил финансового фэйр-плей.

Таким образом, вместо Трабзонспора, финишировавшего в чемпионате вторым, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов выступит Бешикташ (Истанбул Башакшехир, как чемпион, начнет турнир с группового раунда).

В Лиге Европы в групповом турнире сыграет Сивасспор, Аланьяспор начнет выступления с третьего раунда квалификации, а Галатасарай — со второго.

Слегка "подсластила пилюлю" Трабзонспору победа в Кубке Турции, добытая 29 июля в матче против Аланьяспора (2:0).

Ранее в похожей ситуации арбитражный суд в Лозанне отменил дисквалификацию Манчестер Сити.