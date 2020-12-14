Турция

Фабио Борини присоединился к Лукасу Билье в Карагюмрюке.

Практически полугодовой простой вингера Фабио Борини завершился переездом в турецкую Суперлигу — сообщает Goal.

Борини расстался с Вероной в августе 2020 года, и вот о подписании контракта с 29-летним итальянцем объявил Карагюмрюк, занимающий после 12-ти туров 9-е место в чемпионате Турции. Подробности сделки не сообщаются.

Стоит отметить, что в составе Карагюмрюка уже выступает еще один известный футболист, перебравшийся в 2020 году из Италии — аргентинский полузащитник Лукас Билья.

Борини, сыгравший 1 матч за национальную сборную Италии (0 голов), выступал за Челси (8 матчей во всех турнирах, 0 голов), Суонси (12, 6), Рому (26, 10), Ливерпуль (38, 3), Сандерленд (93, 17), Милан (75, 8) и Верону (14, 3).