Украина

Защитник Шахтера рассказал о времени проведенном в российском Амкаре.

Богдан Бутко рассказал о том, почему покинул Мариуполь и сказал, что в Россию поехал "именно за футболом".

Об уходе из Мариуполя:

"Начали уходить футболисты, которые играли в основе, уровень команды падал. Понимал, что нужно пытаться уходить в другой клуб, чтобы свой прежний уровень вернуть. Хорошо, что я так сделал и поехал. Пусть это и была Россия, для меня она врагом считается. Но на тот период я поехал именно за футболом – я хотел вернуть свой уровень".

О том, как отзывались о его поездке в Россию:

"Возможно, за спиной какие-то ситуации происходят, но со мной ничего плохо не происходило. Кого знаю, все адекватно и нормально относятся", — сказал Богдан Бутко в эфире программы Do Best!

Напомним, что Бутко выступал за Амкар с 2015 по 2016-й год.