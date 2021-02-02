Турция

Звездный новичок "канареек" вышел на замену в матче чемпионата Турции.

В матче 23-го тура чемпионата Турции против Хатайспора в составе Фенербахче дебютировал Месут Озил.

Новичок "канареек" появился на поле на 76-й минуте вместо Маме Тиама при счете 1:0 в пользу его команды.

Поединок завершился минимальной победой Фенербахче — 2:1.

Во время зимнего трансферного окна Озил перешел из Арсенала в Фенербахче.

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