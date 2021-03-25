Турция

Экс-игрок донецкого Металлурга Эрол Булут больше не является наставником "канареек".

Фенербахче на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Эрола Булута.

Соглашение с 46-летним турком было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

По решению совета директора, до конца нынешнего сезона "канарейками" будет управлять спортивный директор клуба Эмре Березоглу.

Булут присоединился к Фенербахче с августа прошлого года. В настоящее время Фенербахче занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 30 туров, отставая от лидирующего Бешикташа на пять очков.

Напомним, что во время своей игровой карьеры Булут защищал цвета донецкого Металлурга в период с 2007 по 2009 год.

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