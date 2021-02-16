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Украинский форвард мог перейти в чемпионат Турции.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук в минувшее зимнее трансферное окно мог перейти в Фенербахче, сообщает Fotospor.

По информации источника, руководство турецкого клуба пыталось подписать 25-летнего украинца в январе, но переговоры были досрочно завершены из-за более приоритетных обсуждений с Истанбулом по трансферу Ирфана Джана.

Также отмечается, что "канарейки" вернуться к варианту с форвардом сборной Украины предстоящим летом, так как в его услугах лично заинтересован наставник Фенербахче Фатих Терим.

Напомним, что в январе Яремчука активно отправляли в Спортинг и Рому, но бельгийский клуб не захотел отпускать украинца.

В своем последнем матче на данный момент, Яремчук оформил хет-трик и отдал голевую передачу.