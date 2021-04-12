Колумбийский форвард Галатасарая столкнулся с одноклубником.
Радамель Фалькао, Getty Images
12 апреля 2021, 15:46
Нападающий Галатасарая Радамель Фалькао не сможет помочь своей команде в заключительной части сезона. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
35-летний колумбиец столкнулся головой с одноклубником Керемом Актюркоглу, после чего был экстренно госпитализирован.
У форварда был диагностирован перелом лицевой кости и он был вынужден перенести операцию. Сроки восстановления не называются, но процесс реабилитации будет немаленьким.
В нынешнем сезоне Фалькао провел 15 поединков, в которых он забил восемь голов и отдал два ассиста.
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