Турция

Колумбийский форвард Галатасарая столкнулся с одноклубником.

Нападающий Галатасарая Радамель Фалькао не сможет помочь своей команде в заключительной части сезона. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

35-летний колумбиец столкнулся головой с одноклубником Керемом Актюркоглу, после чего был экстренно госпитализирован.

У форварда был диагностирован перелом лицевой кости и он был вынужден перенести операцию. Сроки восстановления не называются, но процесс реабилитации будет немаленьким.

В нынешнем сезоне Фалькао провел 15 поединков, в которых он забил восемь голов и отдал два ассиста.

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