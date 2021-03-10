Турция

Бывший игрок киевского Динамо имел публичные претензии к клубу из-за сокращения зарплаты.

Галатасарай в одностороннем порядке расторг контракт с бывшим полузащитником киевского Динамо Юнесом Бельханда. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Руководство Галатасарая было недовольно словами марокканца после матча турецкой Суперлиги против Сивасспора. По мнению клуба, слова 31-летнего футболиста повредили имиджу клуба.

Бельханда был недоволен тем, что клуб сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса, о чем он заявил в прессе.

Юнес перебрался в Галатасарай из Динамо в 2017 году, проведя в составе киевского клуба четыре года. За время в турецком клубе он провел 131 поединок, в которых забил 22 гола и отдал 26 ассистов.

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