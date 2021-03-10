Бывший игрок киевского Динамо имел публичные претензии к клубу из-за сокращения зарплаты.
Юнес Бельханда, Getty Images
10 марта 2021, 20:31
Галатасарай в одностороннем порядке расторг контракт с бывшим полузащитником киевского Динамо Юнесом Бельханда. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Руководство Галатасарая было недовольно словами марокканца после матча турецкой Суперлиги против Сивасспора. По мнению клуба, слова 31-летнего футболиста повредили имиджу клуба.
Бельханда был недоволен тем, что клуб сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса, о чем он заявил в прессе.
Юнес перебрался в Галатасарай из Динамо в 2017 году, проведя в составе киевского клуба четыре года. За время в турецком клубе он провел 131 поединок, в которых забил 22 гола и отдал 26 ассистов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.