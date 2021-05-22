Турция

Украинский специалист может возглавить гранд турецкого футбола.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров стал одним из главных кандидатов на должность главного тренера турецкого Фенербахче. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, помимо украинского специалиста на вакантную должность претендуют Эмре Белезоглу, Йоахим Лев, Златко Далич и Люсьен Фавр.

Действующий контракт Реброва с чемпионом Венгрии рассчитан до лета 2022 года.

Фенербахче закончил чемпионат Турции на третьем месте, что позволит команде в следующем сезоне выступить в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить греческий АЕК.

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