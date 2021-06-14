Турция

Бразильский полузащитник может продолжить карьеру в Турции.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Алекс Тейшейра может продолжить свою карьеру в турецком чемпионате, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 31-летнего бразильца заинтересован Бешикташ, руководство которого уже предложило футболисту контракт на два года с окладом в 2 миллиона евро в год. Также в соглашение может быть включена опция его продления еще на один сезон.

Также отмечается, что сам футболист хочет зарабатывать по 3 млн евро за сезон, но турки предлагают альтернативу в виде бонуса за подписание контракта в размере 1,5 млн евро.

Последним клубом Тейшейры был китайский Цзянсу Сунин, за который он выступал с 2016 года.

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