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Бывший игрок Шахтера Алекс Тейшейра может сменить футбольное гражданство.

Один из самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Китая, Алекс Тейшейра (450 тысяч евро в неделю) готов принять китайское гражданство и выступать за национальную сборную Поднебесной, но для этого необходимо выполнение определенных условий — сообщает South China Morning Post.

Контракт Тейшейры, который в нынешнем сезоне помог Цзяньсу Сунин выиграть чемпионат Китая (10 голов в 20-ти матчах), истекает 31 декабря 2020 года. Бразилец имеет несколько предложений из Европы, однако его хотят оставить в Китае, чтобы он смог достичь необходимого срока проживания в стране и получить ее гражданство.

Алекс не против такого развития событий, но, по информации китайских СМИ, 30-летний игрок требует 4-летний контракт стоимостью 80 миллионов евро. Помимо Цзяньсу Сунин, на пока еще бразильца претендует также Шанхай СИПГ.

В Китае уже натурализовали около дюжины футболистов (в основном из Бразилии), поскольку намерены усилить национальную сборную с целью пробиться в финальный турнир ЧМ-2022.

Алекс Тейшейра ранее выступал за Васку да Гама и Шахтер, а в 2016 году за 30 миллионов евро перебрался в Китай.