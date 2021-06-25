Турция

Бразилец будет играть в составе новичка Суперлиги.

Бывший защитник Днепра-1 Дуглас продолжит свою карьеру в турецком клубе Гиресунспор, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между 31-летним бразильцем и новичком турецкой Суперлиги рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Дуглас провел 19 поединков, в которых он забил два гола и отдал один ассист.

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