Бразилец будет играть в составе новичка Суперлиги.
Дуглас, СК Днепр-1
25 июня 2021, 08:40
Бывший защитник Днепра-1 Дуглас продолжит свою карьеру в турецком клубе Гиресунспор, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между 31-летним бразильцем и новичком турецкой Суперлиги рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Дуглас провел 19 поединков, в которых он забил два гола и отдал один ассист.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.