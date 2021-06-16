Украина

Днепряне расстались с двумя бразильцами.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте объявил об уходе шести футболистов.

В данный список вошли Лукас Тейлор и Дуглас, у которых истекли контракты. Также в свои клубы вернулись Владислав Дубинчак, Сергей Булеца (перешел в Зарю), Даниил Игнатенко и Марио Чуже.

В клубе не исключают, что кто-то из этих футболистов может вернуться вскоре в Днепр-1.

Что касается новичков, то кроме уже представленного Валерию Лучкевича, к клубу присоединился хавбек из Хорватии Невен Джурасек.

Футболист пока не стал официально игроком днепрян, однако над трансфером уже работают. Футболист является воспитанником загребского Динамо, которому он и принадлежит до сих пор.

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