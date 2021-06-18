Украина

"Бело-синие" вскоре расстанутся с футболистом.

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин в ближайшее время перейдет в Днепр-1.

По информации Meta-Ratings, украинец прибыл в расположение днепровского клуба и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича. Отмечается, что детали сделки пока неизвестны.

Около месяца назад Русин вернулся из Легии, за которую выступал на правах аренды. Форвард не сумел проявить себя должным образом и вынужден был вернуться в стан "бело-синих".

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 600 тысяч евро.