Украина: Первая лига

Харьковский клуб усиливается с прицелом на выход в Премьер-лигу.

Напомним, что несколькими днями ранее Football.ua сообщал о том, что харьковский Металл был официально переименован в Металлист, после чего экс-президент "желто-синих" (2005 – 2012) Александр Ярославский объявил о скором старте обширной трансферной кампании команды.

Согласно информации от журналиста Игоря Цыганыка, очередными новичками клуба станут экс-полузащитники Днепра-1 и Александрии — Андрей Цуриков и Евгений Банада соответственно, а еще ранее клуб пополнил кадровую обойму защитником Атлетико Минейро Маилтоном.

В прошлом сезоне Цуриков провел за днепровский клуб 21 поединок, по разу отличившись взятием ворот и результативной передачей.

Банада в составе "полиграфов" играл чуть чаще — 23 матча, но также и совершил больше результативных действий: 3 гола и две голевые передачи.

Стоит отметить, что контракт экс-футболиста Днепра-1 подходил ко своему завершению только в конце следующего сезона, в то время как Банада завершил свой десятилетний период выступлений за клуб из Кировоградской области.