Турция

Специалист будет работать в Турции.

Бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека возглавит турецкий Фенербахче.

Как сообщает издание TRT Sport, руководство "канареек" уже договорилось с португальским специалистом.

В ближайшее время стороны должны подписать контракт и тренера представят официально.

Последним местом работы Фонсеки была римская Рома. По окончанию сезона-2020/21 он покинул клуб.

Ранее сообщалось, что Фонсека был очень близок к назначению в Тоттенхэм, однако стороны не договорились.

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