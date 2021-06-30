Специалист будет работать в Турции.
Паулу Фонсека, Getty Images
30 июня 2021, 17:22
Бывший тренер Шахтера и Ромы Паулу Фонсека возглавит турецкий Фенербахче.
Как сообщает издание TRT Sport, руководство "канареек" уже договорилось с португальским специалистом.
В ближайшее время стороны должны подписать контракт и тренера представят официально.
Последним местом работы Фонсеки была римская Рома. По окончанию сезона-2020/21 он покинул клуб.
Ранее сообщалось, что Фонсека был очень близок к назначению в Тоттенхэм, однако стороны не договорились.
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