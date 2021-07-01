Турция

Марокканский полузащитник сменил нашел новый клуб.

Бывший полузащитник Динамо Киев Юнес Бельханда подписал контракт с турецким Демирспором, сообщает официальный сайт клуба.

Марокканский футболист находился в статусе свободного агента после разрыва соглашения с Галатасараем в одностороннем порядке.

Тогда гранду турецкого футбола не понравилось высказывание Бельханда относительно состояния газона на Тюрк Телеком Стэдиум.

Юнес перебрался в Галатасарай из Динамо в 2017 году, проведя в составе киевского клуба четыре года. За время в турецком клубе он провел 131 поединок, в которых забил 22 гола и отдал 26 ассистов.

Напомним, что футболиста связывали с переездом в чемпионат Испании — им интересовалась Валенсия.