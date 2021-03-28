Испания

Футболист, вероятно, покинет Турцию.

Бывший полузащитник киевского Динамо Юнес Беланда заинтересовал испанскую Валенсию.

Как сообщает Fichajes.net, "летучие мыши" в следующем сезоне намерены усиливать состав лишь свободными агентами.

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Скауты клуба составили шорт-лист, который одобрил главный тренер Валенсии Хави Грасия. К слову, именно Бельханда больше всего нужен Валенсии.

Отметим, что ныне Юнес — свободный агент. Последним его клубом был турецкий Галатасарай, который он покинул в марте 2021 года за критику стадиона.

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