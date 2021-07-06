Опытный полузащитник продолжит выступать за свой клуб.
Арда Туран продлил соглашение с Галатасараем до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Отметим, что турецкий клуб находился в поисках флангового вингера и рассматривал кандидатуру Андрея Ярмоленко.
В прошлом сезоне Арда Туран провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.
Напомним, что прошлым летом турецкий футболист вернулся в Галатасарай после длительного перерыва — девять лет.