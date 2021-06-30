Неаполитанцы готовы расстаться с игроком за 8 миллионов евро.
Мариу Руи, getty images
30 июня 2021, 10:27
Галатасарай в ближайшее время может усилить линию защиты.
По информации в Twitter Николо Скиры, турецкий клуб нацелился на 30-летнего защитника Наполи Мариу Руи.
Сообщается, что турки планируют начать переговоры с неаполитанским клубом о трансфере футболиста. Итальянский клуб намерен выручить с продажи португальца 8 миллионов евро.
Текущее соглашение Руи с Наполи рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что в сферу интересов Наполи попали украинцы Забарный и Попов.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.