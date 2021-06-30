Италия

Неаполитанцы готовы расстаться с игроком за 8 миллионов евро.

Галатасарай в ближайшее время может усилить линию защиты.

По информации в Twitter Николо Скиры, турецкий клуб нацелился на 30-летнего защитника Наполи Мариу Руи.

Сообщается, что турки планируют начать переговоры с неаполитанским клубом о трансфере футболиста. Итальянский клуб намерен выручить с продажи португальца 8 миллионов евро.

Текущее соглашение Руи с Наполи рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в сферу интересов Наполи попали украинцы Забарный и Попов.

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