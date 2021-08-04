Колумбийский форвард может покинуть Галатасарай.
Радамель Фалькао, Getty Images
04 августа 2021, 01:32
Нападающий турецкого Галатасарая Радамель Фалькао может перебраться в чемпионат Мексики. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника. уже сегодня, 4 августа, один из мексиканских клубов сделает предложение по 35-летнему колумбийцу. Имя клуба не разглашается.
В минувшем сезоне Фалька провел 18 поединков, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.
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