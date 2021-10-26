Турция

Экс-футболист Реала может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Турции.

Экс-футболист мадридского Реала Гути может продолжить тренерскую карьеру в турецкой Суперлиге.

Последним клубом в тренерской карьере испанца была Альмерия, из которой он был уволен летом 2020 года. С тех пор специалист находится без работы, однако по заявлениям самого футболиста, он близок к трудоустройству в одном из турецких клубов.

"Я бы хотел поработать в Турции. Более того, у меня есть предложения о работе. Турция всегда была в моей голове, так что я могу начать работать уже в январе. Тем не менее, на данный момент я только оцениваю предложение.

Бешикташ — очень сильная команда, они не заслуживают такого результата в Лиге чемпионов, который имеют. Я смотрю все игры "большой четверки", но это будет год Бешикташа", — заявил экс-футболист "орлов" Marca.

Ранее Гути рассматривался как кандидат на замену Рональду Куману в Барселоне, однако позже сам футболист опроверг свои слова о желании возглавить каталонский клуб.