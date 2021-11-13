Турция

Президент турецкого гранда не стал отрицать заинтересованность клуба в футболисте.

Президент Бешикташа Ахмет Нур Чеби прокомментировал возможность полноценного трансфера боснийского хавбека команды Миралема Пьянича.

Нур Чеби считает, что все зависит от суммы выкупа, которую запросит Барселона.

"Пьянич – игрок мирового класса, мы хотели бы купить его, но все зависит от условий. Никогда не нужно пытаться потратить больше, чем можешь себе позволить.

Надеюсь, условия этой операции позволят нам не выходить за рамки бюджета", — приводит слова президента турецкого клуба Mundo Deportivo.

Напомним, права на Миралема Пьянича принадлежат каталонской Барселона, тогда как в Бешикташе футболист выступает на правах аренды.

Контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее 31-летний футболист выражал надежду получить шанс в Барселоне при Хави Эрнандесе.