Турция

Иранский форвард вернется в свой клуб зимой.

Нападающий Аллахьяр Сайядманеш, выступающий в луганской Заре на правах аренды, вернется в Фенербахче зимой.

Как сообщает издание Sabah, Фенербахче отклонил предложение "мужиков" о продлении аренды иранского форварда.

20-летний футболист прилетит в Турцию и на сборах присоединится к "канарейкам", где главный тренер Витор Перейра будет наблюдать за ним. После специалист примет решение. Вполне возможно, что Аллахьяр будет продан в другой клуб.

Отметим, что сразу несколько клубов заинтересованы в приобретении 20-летнего футболиста. В СМИ называют Брюгге и Андерлехт — как претендентов на него.

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