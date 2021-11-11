ЧМ-2022. Отбор

До этого момента форвард Зари провел лишь два товарищеских матча в составе национальной команды.

Нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш провел свой дебютный официальный поединок за сборную Ирана.

До этого, форвард провел лишь два товарищеских матча. В отборочном матче ЧМ-2022 против Ливана, Аллахьяр появился на поле, выйдя на замену на 72-й минуте. Результативными действиями он не отметился.

После пяти матчей Иран возглавляет свою группу А, на два очка опережая Южную Корею.

В нынешнем сезоне Аллахьяр провел 19 поединков за Зарю, в которых забил восемь голов.

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