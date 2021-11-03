Украина

Луганский клуб раздумывает над обменом футболистами.

Луганская Заря ищет возможности оставить в клубе лидера Аллахьяра Сайядманеша, который принадлежит Фенербахче.

По информации турецкого журналиста Ахмета Конанча, луганский клуб вышел на руководство "канареек", которым предложил обмен Владислава Кочергина на Аллахьяра.

Сообщается, что Заре "не по карману" выкуп иранца за 3,5 миллиона евро и, взамен, луганчане предлагают совершить обмен на Кочергина, контракт которого истекает летом 2022 года.

Напомним, Аллахьяр сумел забить семь голов и отдал два ассиста в 15 играх за Зарю во всех турнирах.

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