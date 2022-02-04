Турция

Один из аутсайдеров чемпионата Турции усилился бразильским нападающим.

Турецкий Антальяспор на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Луисом Адриано.

Соглашение с 34-летним бразильским форвардом рассчитано на полтора года — до лета 2023 года.

Последним клубом Адриано был Палмейрас, вместе с которым бразилец дважды выиграл Кубок Либертадорес в 2020 и 2021 годах.

В настоящее время Антальяспор набрал 24 очка после 23 матчей и занимает лишь 17 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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