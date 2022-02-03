Бывший нападающий Палмейрас Луис Адриано, известный в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер и ныне пребывающий в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 34-летний бразилец вылетел из Бразилии в Турцию для подписания контракта с Антальяспором, который ныне занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Контракт Луиса Адриано с турецкой командой будет рассчитан до лета 2023 года.

Вскоре о данном переходе Антальяспор должен объявить официально.