Бывший нападающий Палмейрас Луис Адриано, известный в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер и ныне пребывающий в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 34-летний бразилец вылетел из Бразилии в Турцию для подписания контракта с Антальяспором, который ныне занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Brazilian striker Luiz Adriano’s now flying from Brazil to Turkey with his agent in order to sign his contract with Antalyaspor. Deal until June 2023. Official statement soon. 🇧🇷🇹🇷 #transfers pic.twitter.com/sC72j7hvX9