ЧМ-2022. Отбор
До вашої уваги відео гола у ворота збірної України.
Андрій Ярмоленко, getty images
05 червня 2022, 20:42
Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 грає проти Уельсу.
Збірна Уельсу відкрила рахунок у першій половині гри після автоголу Андрія Ярмоленка.
Відео гола Андрія Ярмоленка у свої ворота:
Зазначимо, що у першому таймі був епізод, коли Андрій Ярмоленко опинився на газоні в чужому штрафному майданчику, але Матеу Лаос пенальті не призначив.
Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.