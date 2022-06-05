ЧМ-2022. Отбор

До вашої уваги відео гола у ворота збірної України.

Збірна України у рамках фінального поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 грає проти Уельсу.

Збірна Уельсу відкрила рахунок у першій половині гри після автоголу Андрія Ярмоленка.

Відео гола Андрія Ярмоленка у свої ворота:

Зазначимо, що у першому таймі був епізод, коли Андрій Ярмоленко опинився на газоні в чужому штрафному майданчику, але Матеу Лаос пенальті не призначив.

Нагадаємо, матч Уельс — Україна розпочався о 19:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.