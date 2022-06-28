Турция

Турецький клуб може отримати солідне посилення перед матчами із київським Динамо.

Нападник мадридського Реалу Маріано Діас може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст відхилив першу пропозицію "орлів", але турки зробили другий запит, у якому вони готові задовольнити вимоги гравця.

Зазначається, що переговори перебувають у активній фазі. Раніше Фенербахче пропонував зарплату у розмірі 4 мільйони євро на рік, а зараз збільшив суму до 5 млн євро за допомогою бонусів.

Минулого сезону Діас провів 11 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Фенербахче є суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться 20 липня у Лодзі (Польща).