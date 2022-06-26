Форвард збірної України може стати суперником Динамо у Лізі чемпіонів.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
26 червня 2022, 13:20
Нападник Дніпра-1 Артем Добвик може продовжити свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Aksam.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений майбутній суперник київського Динамо із кваліфікації Ліги чемпіонів – Фенербахче.
Зазначається, що керівництво турецького клубу має намір посилити лінію атаки до матчів із "біло-синіми" і Довбик є пріоритетним варіантом.
Минулого достроково завершеного сезону Довбик провів 18 матчів, у яких забив 14 голів.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче запланував два спаринги перед грою з Динамо.
Нагадаємо, перша гра другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня. Гра пройде у Польщі, а матч-відповідь відбудеться 27 липня.