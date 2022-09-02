Раніше бельгієць вже грав у Стамбулі.
Міші Батшуаї, Getty Images
02 вересня 2022, 14:10
Стамбульський Фенербахче у своєму Твіттері оголосив про досягнення домовленості з Челсі щодо трансферу 28-річного бельгійського форварда Міші Батшуаї.
Про термін дії нової угоди та суму переходу наразі не повідомляється.
"Наш клуб домовився з клубом про перехід Мічі Батшуаї до нашої команди.
Футболіст приїжджає до Стамбула, щоби дати інтерв'ю, пройти медогляд і просунути переговорний процес" — сказано у заяві "жовтих канарок".
Зазначимо, що сезон-2021/22 нападник провів в іншому стамбульському гранді — Бешикташі, у складі якого зіграв 33 поєдинки, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
Раніше Батшуаї міг перейти до Ноттінгем Форест.
Нагадаємо, 8 вересня Фенербахче знову зіграє проти київського Динамо.