Турция

Раніше бельгієць вже грав у Стамбулі.

Стамбульський Фенербахче у своєму Твіттері оголосив про досягнення домовленості з Челсі щодо трансферу 28-річного бельгійського форварда Міші Батшуаї.

Про термін дії нової угоди та суму переходу наразі не повідомляється.

"Наш клуб домовився з клубом про перехід Мічі Батшуаї до нашої команди.

Футболіст приїжджає до Стамбула, щоби дати інтерв'ю, пройти медогляд і просунути переговорний процес" — сказано у заяві "жовтих канарок".

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Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/NHG6cmAFWY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2022

Зазначимо, що сезон-2021/22 нападник провів в іншому стамбульському гранді — Бешикташі, у складі якого зіграв 33 поєдинки, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше Батшуаї міг перейти до Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, 8 вересня Фенербахче знову зіграє проти київського Динамо.