Турция

Герой збірної Еквадору на висоті й у клубній кар'єрі!

На чемпіонаті світу-2022 про себе знову нагадав 33-річний нападник збірної Еквадору Еннер Валенсія. Капітан латиноамериканської команди записав на свій рахунок три з чотирьох м'ячів, які забила команда на світовій першості. Більше того, саме його точний удар став першим на турнірі.

Тепер же Еннер запалює у турецькій Суперлізі. У недільному матчі 21-го туру чемпіонату йому вдалося забити одразу 4 м'ячі за Фенербахче у ворота Касимпаші і допоміг своїй команді здобути вольову перемогу з рахунком 5:1.

Що цікаво, забив еквадорець навіть 5 разів, але в епізоді з першим м'ячем йому довелося перебити пенальті і забити його вже одразу, а не на добиванні.



Відзначимо, що всього на рахунку Валенсії у нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини феноменальні 19 м'ячів у 17 зіграних матчах. Він є найкращим бомбардиром турніру, на 7 голів випереджаючи Фабіо Боріні з команди Андера Пірло — Фатіх Карагюмрюк.

Відзначимо, що "канарки" зараз ідуть на першому місці Суперліги, поступаючись чотирма пунктами головному ворогу — Галатасараю.