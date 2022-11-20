ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Еквадорець реалізував пенальті.

На 15 хвилині матчу-відкриття Чемпіонату світу між Катаром та Еквадором форвард латиноамериканців Еннер Валенсія вирвався віч-на-віч із воротарем суперників Саадом Аль-Шеєбом.

33-річний нападник пішов в обіграш, що змусило голкіпера тягнутися за м'ячем лежачи. Як підсумок — фол і одинадцятиметровий удар, який успішно реалізував сам "постраждалий". Отже, на 16 хвилині недільної гри був забитий перший м'яч на чемпіонаті світу-2022.

Відзначимо, що за кілька хвилин до цього гол Валенсії було відмінено через міліметровий офсайд. До справи "взялася" система ВАР, хоча еквадорці вже встигли свій точний удар відсвяткувати.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступна онлайн-трансляція першого матчу на цьогорічному Мундіалі.