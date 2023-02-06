Іспанець має шанс пограти в Вічному місті.
ІСКО, GETTY IMAGES
06 лютого 2023, 20:56
Іспанець Іско може опинитись в римській Ромі. Нагадаємо, що наразі 30-річний гравець знаходиться в статусі вільного агента.
Як стверджує Calciomercato, посередники запропонували "вовкам" підписати Іско замість Ніколо Дзаніоло, який, як очікується, перейде в Коньяспор.
Раніше була інформація, що у послугах Іско зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.
Також зазначимо, що під час трансферного вікна зірвався перехід Іско до берлінського Уніону.