Італія

Іспанець має шанс пограти в Вічному місті.

Іспанець Іско може опинитись в римській Ромі. Нагадаємо, що наразі 30-річний гравець знаходиться в статусі вільного агента.

Як стверджує Calciomercato, посередники запропонували "вовкам" підписати Іско замість Ніколо Дзаніоло, який, як очікується, перейде в Коньяспор.

Раніше була інформація, що у послугах Іско зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Також зазначимо, що під час трансферного вікна зірвався перехід Іско до берлінського Уніону.