Турция

Одноклубник українця Руслана Маліновського продовжить кар'єру у Туреччині.

Захисник Марселя Поль Лірола продовжить свою кар'єру у турецькій Суперлізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлений Антальяспор, який перебуває на фінальній стадії переговорів із "провансальцями".

Також наголошується, що футболіст готовий залишити Ельче, за який він виступає на правах оренди.

Нинішнього сезону Лірола провів дев'ять поєдинків, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Туреччини призупинила всі професійні змагання через землетрус.