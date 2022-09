У рамках сьомого раунду турецької Суперліги Антальяспор вдома поступився разгромно Адана Демірспору — 0:3.

Цікавим той матч був не лише через забиті голи, а й через три червоні картки, який продемонстрував арбітр гравцям обох колективів.

У гостей був вилучений Ярослав Ракицький, а у господарів спочатку Сонер Айдогу, а потім і Шоя Накадзіма.

Для другого ця червона стала першою у футболці Антальяспора і була вона продемонстрована за 20 секунд після того, як японський нападник дебютував за новий клуб.

Причина вилучення — жорсткий фол на фланзі та червона після перегляду VAR. Телетранслятори показали маму футболіста, яка спеціально приїхала на дебютний матч Щої, але була неприємно вражена.

Proud moment for Shoya Nakajima as he makes his debut for Antalyaspor



His whole family was there to witness the occasion



20 seconds after being subbed on, he was sent off.



His poor mum’s reaction



🎥 @beINSPORTS_TR



pic.twitter.com/qsgn8usuW4