У рамках сьомого раунду турецької Суперліги Антальяспор вдома поступився разгромно Адана Демірспору — 0:3.

Цікавим той матч був не лише через забиті голи, а й через три червоні картки, який продемонстрував арбітр гравцям обох колективів.

У гостей був вилучений Ярослав Ракицький, а у господарів спочатку Сонер Айдогу, а потім і Шоя Накадзіма.

Для другого ця червона стала першою у футболці Антальяспора і була вона продемонстрована за 20 секунд після того, як японський нападник дебютував за новий клуб.

Причина вилучення — жорсткий фол на фланзі та червона після перегляду VAR. Телетранслятори показали маму футболіста, яка спеціально приїхала на дебютний матч Щої, але була неприємно вражена.

Накадзіма вже певний час пограв в Європі. Він має досвід виступів за португальські Портімоненсі та Порту. Також він грав у Токіо, Аль-Духаїлі та Аль-Айні.