Футболіст невдало вийшов на поле у матчі чемпіонату Туреччини.
Шоя Накадзіма, Фото Антальяспор
22 вересня 2022, 12:22
У рамках сьомого раунду турецької Суперліги Антальяспор вдома поступився разгромно Адана Демірспору — 0:3.
Цікавим той матч був не лише через забиті голи, а й через три червоні картки, який продемонстрував арбітр гравцям обох колективів.
У гостей був вилучений Ярослав Ракицький, а у господарів спочатку Сонер Айдогу, а потім і Шоя Накадзіма.
Для другого ця червона стала першою у футболці Антальяспора і була вона продемонстрована за 20 секунд після того, як японський нападник дебютував за новий клуб.
Причина вилучення — жорсткий фол на фланзі та червона після перегляду VAR. Телетранслятори показали маму футболіста, яка спеціально приїхала на дебютний матч Щої, але була неприємно вражена.
Накадзіма вже певний час пограв в Європі. Він має досвід виступів за португальські Портімоненсі та Порту. Також він грав у Токіо, Аль-Духаїлі та Аль-Айні.