Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорватський тренер все ближче до роботи в національній команді.

Українська Асоціація футболу знаходиться в пошуку постійного головного тренера та розглядає кандидатуру Славена Біліча.

Як повідомляє журналіст The Times Жак Талбо, УАФ вже контактувала з хорватським тренером. Перемовини відбудуться незабаром.

Зазначимо, що Славен Біліч знаходиться без роботи після звільнення з Вотфорда, яке відбулось в березні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головним претендентом на посаду головного тренера збірної України є Сергій Ребров, але у фахівця чинний контракт з Аль-Айном.