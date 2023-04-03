Хорватський тренер все ближче до роботи в національній команді.
Славен Біліч, getty images
03 квітня 2023, 22:22
Українська Асоціація футболу знаходиться в пошуку постійного головного тренера та розглядає кандидатуру Славена Біліча.
Як повідомляє журналіст The Times Жак Талбо, УАФ вже контактувала з хорватським тренером. Перемовини відбудуться незабаром.
Зазначимо, що Славен Біліч знаходиться без роботи після звільнення з Вотфорда, яке відбулось в березні цього року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головним претендентом на посаду головного тренера збірної України є Сергій Ребров, але у фахівця чинний контракт з Аль-Айном.