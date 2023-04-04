Хорватський фахівець хоче якнайшвидше повернутися до тренерської роботи.
Славен Біліч, Getty Images
04 квітня 2023, 13:37
Колишній головний тренер збірної Хорватії Славен Біліч готовий очолити національну команду України. Про це повідомляє Index.hr.
За інформацією джерела, 54-річний хорватський фахівець хоче якнайшвидше повернутися до тренерської роботи з якоюсь збірною.
Фінансовий фактор для Біліча далеко на найголовніший, оскільки він отримає солідну компенсацію за звільнення з Вотфорда.
У той же час, турецьке видання CNN повідомляє, що Біліч запропонував УАФ працювати зі збірною України безкоштовно, що було б першим випадком у світовому футболі.
У своїй кар'єрі Біліч тренував Хайдук, збірну Хорватії з 2006 по 2012 рік, а також Локомотив, Бешикташ, Вест Гем, Аль-Іттіхад, Вест Бромвіч та Бейцзін Гоань.
Раніше повідомлялося, що УАФ вже контактувала з Білічем.