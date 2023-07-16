Турция

Колишній капітан Аякса вже перебуває у Стамбулі.

Колишній півзахисник Аякса Душан Тадіч може продовжити свою кар'єру у Фенербахче. Про це повідомляє прес-служба клубу.

34-річний серб уже прибув до Стамбула на переговори з турецьким клубом, який негативно славиться своїми зв'язками з країною-терористом росією.

Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’da.💛💙 pic.twitter.com/Z17mbH7WSC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 15, 2023

До цього Тадіч розірвав контракт із Аяксом, який діяв до літа 2024 року. Він виступав за голландський клуб із 2018 року. Минулого сезону він провів 46 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 21 асист.

Тим часом, інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері заявляє, що Фенербахче близький до підписання контракту із воротарем загребського Динамо Домініком Ліваковичем.

За його інформацією, сума трансферу 28-річного хорвата становитиме близько дев'яти мільйонів євро. Особистий контракт до літа 2027 року вже узгоджено – залишилося лише підписати документи.

Минулого сезону Лівакович провів 50 матчів, з яких 13 на нуль при 39 пропущених м'ячах.