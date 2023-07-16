Колишній капітан Аякса вже перебуває у Стамбулі.
Душан Тадіч, ФК Фенербахче
16 липня 2023, 12:17
Колишній півзахисник Аякса Душан Тадіч може продовжити свою кар'єру у Фенербахче. Про це повідомляє прес-служба клубу.
34-річний серб уже прибув до Стамбула на переговори з турецьким клубом, який негативно славиться своїми зв'язками з країною-терористом росією.
До цього Тадіч розірвав контракт із Аяксом, який діяв до літа 2024 року. Він виступав за голландський клуб із 2018 року. Минулого сезону він провів 46 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 21 асист.
Тим часом, інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері заявляє, що Фенербахче близький до підписання контракту із воротарем загребського Динамо Домініком Ліваковичем.
За його інформацією, сума трансферу 28-річного хорвата становитиме близько дев'яти мільйонів євро. Особистий контракт до літа 2027 року вже узгоджено – залишилося лише підписати документи.
Минулого сезону Лівакович провів 50 матчів, з яких 13 на нуль при 39 пропущених м'ячах.