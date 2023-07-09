Україна

Команди з цивілізованих країн поїхали на болота у футбол грати.

Вчора стало відомо, що ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) в рамках підготовки до нового сезону вирушили на територію країни-терориста росії, щоб взяти участь у товариському турнірі. Реакція УАФ не забарилася. В асоціації прокоментували скандальне рішення.

"Українська асоціація футболу категорично засуджує участь ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) у товариському турнірі, який проходить у російському санкт-петербурзі. Укотре нагадуємо футбольній спільноті Європи та всього світу, що футбол у росії завжди використовувався як інструмент пропаганди місцевого злочинного режиму.

Уже протягом багатьох років ця пропаганда й футбол як її невід’ємний атрибут працюють проти України й мають на меті знищення всього українського. російський футбольний союз ані починаючи з 2014 року, коли російські війська вперше атакували територію України, ані після 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, не засудив дії злочинної влади росії, що можна трактувати виключно як мовчазну підтримку з боку рфс усіх злочинів проти України.

Російський футбольний союз, інші клуби, зокрема фк зеніт (санкт-петербург), який є організатором турніру, продовжують сплачувати податки в бюджет рф, а отже, також є спонсорами тероризму. Нагадаємо, що росію визнано країною-спонсором тероризму Парламентською асамблеєю ОБСЄ, Європейським парламентом та Парламентською асамблеєю НАТО, а Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт керівника країни-терориста владіміра путіна.

Українська асоціація футболу неодноразово зверталася до УЄФА, ФІФА, усіх наших партнерів із футбольної спільноти Європи та світу щодо недопущення участі у футбольних змаганнях за участю російських команд, у тому числі — на території росії, а також візитів у росію та участі в будь-яких заходах за участю представників рфс чи футбольної спільноти росії загалом. Тому що будь-яка співпраця з футбольною росією й візити на територію країни-терориста допомагають їй відволікати увагу від геноциду проти України. Допомагають відволікати увагу міжнародної спільноти від десятків тисяч невинних жертв, серед яких багато дітей, від масштабних руйнувань по всій Україні, від мільйонів зруйнованих доль — злочинів, які не мають терміну давності й за які повинне відповідати як злочинне керівництво росії, так і всі, хто має стосунок до наповнення бюджету країни-терориста", — йдеться у заяві на офіційному сайті.

Раніше з'явилася реакція київського Динамо.