Україна

Київський клуб по заслугах розкритикував керівництво турецької команди.

Сьогодні стало відомо, що Фенербахче в рамках підготовки до нового сезону вирушив на територію країни-терориста росії, щоб взяти участь у товариському турнірі.

Ця новина не пройшла повз і київське Динамо у своїх соціальних мережах відреагувало на рішення турецького клубу виступити в країні-404.

"Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти Динамо у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав.

Тепер зрозуміло, чому.

Криваві гроші Газпрому затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах, а ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору.

Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей.

Ми не боїмося сказати на весь світ: ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!", — йдеться у заяві "біло-синіх".

Зазначимо, що крім Фенербахче на болота приїдуть сербська Црвена Звезда та азербайджанський Нефтчі.