Туреччина

Івуарієць в кроці від турецького клубу.

Захисник "червоних дияволів" Ерік Баї близький до переходу в Бешикташ, про це повідомляє Sports Digitale.

За інформацією джерела, що гравець погодив з турецьким клубом трирічний контракт та річну зарплату. Сьогодні Бешикташ та Манчестер Юнайтед проведуть заключну зустріч. Очікується, що офіційно про трансфер оголосять за декілька днів.

Контракт Баї з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бетіс вивчає можливість підписання Баї.