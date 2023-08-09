Івуарієць в кроці від турецького клубу.
ЕРІК БАЇ, GETTY IMAGES
09 серпня 2023, 11:59
Захисник "червоних дияволів" Ерік Баї близький до переходу в Бешикташ, про це повідомляє Sports Digitale.
За інформацією джерела, що гравець погодив з турецьким клубом трирічний контракт та річну зарплату. Сьогодні Бешикташ та Манчестер Юнайтед проведуть заключну зустріч. Очікується, що офіційно про трансфер оголосять за декілька днів.
Контракт Баї з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бетіс вивчає можливість підписання Баї.