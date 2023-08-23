Захисник Дніпра-1 прокоментував ситуацію перед першим матчем проти Спартака з Трнави.
Едуард Сарапій, фото СК Дніпро-1
23 серпня 2023, 08:29
Дніпровський Дніпро-1 незабаром проведе перший матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Спартака з Трнави.
Спартак Трнава — Дніпро-1. Напередодні
Напередодні протистояння захисник СК Едуард Сарапій дав інтерв’ю, у якому розповів про стан команди перед грою.
"Для нас вже дуже приємно грати у Кошицях, де ми знайшли своїх вболівальників. Для нас це просто даність грати зі словацькою командою, тому що Кошиці стали для нас європейською домівкою.
Кожна гра для нас важлива, адже ми їх граємо в Європі, а суперники на рівень вище, аніж у нашому внутрішньому чемпіонаті.
Тому ми хочемо пройти як можна далі, на цьому етапі — це груповий раунд Ліги Конференцій. Там показати кращі результати і довести, що ми гідні грати в Європі", — заявив український виконавець.
Матч Спартак Трнава — Дніпро-1 відбудеться 23 серпня, о 19:30.