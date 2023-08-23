Ліга конференцій

Виконуючий обов’язків головного тренера Дніпра-1 прокоментував ситуацію перед першим матчем проти Спартака з Трнави.

Дніпровський Дніпро-1 завершує підготовку до першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Спартака з Трнави.

Спартак Трнава — Дніпро-1. Напередодні

Оскільки Олександр Кучер залишив посаду головного тренера СК за підсумком поразки від київської Оболоні (1:2), його в прийдешній грі замінить Валерій Городов у ролі тимчасово виконуючого обов’язки.

Напередодні протистояння український фахівець дав свій перший коментар на новій посаді.

"У нас цілком нормальна атмосфера. Щодо нового головного тренера, то усі ці питання до керівництва клубу. Для нас на цю мить важлива тільки перша гра проти Спартака. Зараз і тут.

Ми працюємо над тим, щоб змінити філософію гри команди та її тактику в прийдешньому матчі.

Ми знаємо, що Спартак — це амбітний клуб. Там є досвідчені і кваліфіковані футболісти, які визначають гру команди.

Із іншого боку ми теж будемо прагнути перемоги. Вважаю, що завтра буде цікава гра.

Участь у міжнародних матчах дає нам чимало досвіду. Як гри в Лізі Чемпіонів, так і в Лізі Європи, і сподіваюсь, що в підсумку будемо грати у групі Ліги Конференцій.

Відставка Олександра Кучера? Це футбол. Виграє команда, а програє тренер", — заявив український фахівець.

Матч Спартак Трнава — Дніпро-1 відбудеться 23 серпня, о 19:30.